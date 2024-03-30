السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وزير الخارجية الفرنسي: جئنا إلى القاهرة للعمل المشترك من أجل الوصول لوقف إطلاق النار بغزة

ستيفان سيجورنيه
ستيفان سيجورنيه

قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إننا نتشاور بشأن مشروع قرار فرنسي لمجلس الأمن حول المسار السياسي في الشرق الأوسط.


وأضاف، خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وقف إطلاق النار في غزة ضرورة لوضع حد للكارثة الإنسانية في القطاع المنكوب.

 

ونوّه وزير الخارجية الفرنسي، أن الوقت قد حان لوضع أسس سلام دائم في الشرق الأوسط يحظى بتوافق دولي، ونطالب بفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح المحتجزين بدون شروط.

 

وأشار "سيجورنية": أننا جئنا إلى القاهرة للعمل المشترك من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي في غزة، كما أن  فرنسا قدمت اقتراحات لحل الأزمة بين إسرائيل ولبنان.

إسرائيل الشرق الأوسط غزة المساعدات إسرائيل ولبنان

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