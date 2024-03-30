السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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قيادى بمنظمة التحرير: هناك حرب كبيرة واقتحامات فى غزة والضفة الغربية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور عمر الغول، عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إن هناك حربا كبيرة واقتحامات ليس في غزة فقط بل بالضفة الغربية، بالإضافة إلى مصادرة وسرقة أموال السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

ونوه، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الاحتلال يضيق الخناق على الشعب الفلسطيني، وبالتالي فالمهام والتحديات قد تكون كبيرة على الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأشار إلى أنه إذا لم يكن هناك التمويل والدعم الكافي فلن تنجح الحكومة الفلسطينية الجديدة وأي حكومة أخرى، الأمر الذي يسهم في عرقلة الجهود لنمو وتطوير البلاد.

وأضاف أن حكومة "تكنوقراط" لن تستطيع أن تمارس عملها دون إيجاد وحدة وطنية بين الشعب الفلسطيني، وبالتالي علينا توحيد الصف أولًا.

قيادي بمنظمة التحرير الدكتور عمر الغول غزة الفلسطينية الجديدة الشعب الفلسطيني

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