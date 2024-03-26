الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: الدور المصرى حاضر فى كل أزمات القضية الفلسطينية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن إسرائيل ستخضع لقرار مجلس الأمن على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة، مضيفًا أن مصر منذ البداية وهي في ظهر الأشقاء الفلسطينيين.

ونوه إلى أن الدور المصري حاضر في كل الأزمات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأردف أن القيادة المصرية بدأت بالتحرك على المستوى الرئاسي، حيث أعلن الرئيس السيسي أكثر من مرة عن أن تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري خط أحمر.

ضياء رشوان إسرائيل مجلس الأمن اكسترا نيوز الشعب الفلسطيني

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