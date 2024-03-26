محلل اقتصادى: سياسة الفيدرالى نجحت فى التصدى للانكماش الاقتصادى بأمريكا

قال أمجد عطية، المحلل الاقتصادي، إن سياسة الفيدرالي الأمريكي، نجحت في التصدي للانكماش الاقتصادي، من خلال خفض معدلات التضخم، والحفاظ على النمو الأمريكي.

وأشار، خلال مداخلة لبرنامج "مال وأعمال"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك مخاوف من تكرار ما حدث في سبعينيات القرن الماضي، والذي شهد معدل تضخم اقتصادي كبيرًا.

ونوه، بأن هناك إجماعًا بأن تعطي الفيدرالي الأمريكي الحرية في البدء بعملية خفض أسعار الفائدة بصورة بسيطة، مؤكدًا أن الاجتماع الأخير أقر بتخفيض الفائدة إلى 2%.

وتابع، أن المشكلة الأكبر في الولايات المتحدة هي التضخم، مشيرًا إلى أنه وصل لأعلى نسبة له، فالقطاع العقاري تأثر بشكل كبير من ارتفاع أسعار الفائدة.