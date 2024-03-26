الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نزار الفارس: "أنا خطبت حورية فرغلي في البرنامج"

نزار الفارس
نزار الفارس

رد الإعلامي نزار الفارس، على حديث الفنانة حورية فرغلي، والتي اتهمته بأنه يسعى وراء "الترند" بعدما أعلن خطوبته خلال أحد الحلقات الخاصة ببرنامجه.

قال "الفارس"، خلال استضافته ببرنامج "العرافة" والمُذاع على فضائية قناة "النهار"، أن الفنانة حورية فرغلي كانت راضية عن هذا الموقف، مشيرًا أن الحلقة استمتع بها المشاهد العربي.

وأضاف أن حورية فرغلي، كانت موافقة بالحلقة، قائلًا:"أنا خطبتها حقيقي في البرنامج.. والموضوع بيني وبين حورية، مشيرًا أنني لا أعتذر ولأ اسي لأي ضيف.

وكانت قد اتهمته حورية فرغلي بأنها لم كانت تعلم بما سيفعله، مشيرة بأنها كانت تعتقد أن هذا "هزار" ليس إلا، حيث جاء ذلك خلال حلقة أمس من برنامج "العرافة" مع الفنانة حورية فرغلي.

نزار الفارس حورية فرغلي الإعلامي نزار الفارس الترند النهار

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