ياسين التهامي مُفاجأة أولى حلقات "مملكة الدروايش"

أحيا المنشد "ياسين التهامي" أولى حلقات "مملكة الدراويش" للإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على فضائية الحياة، حيث استضافت شيخ مشايخ الطرق الصوفية، تحثت معه عن التصوف وقيم المصريين الصوفية، وفي ناهية الحلقة قدم المنشد ياسين التهامي "تواشيح".

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي في البرنامج كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضًا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.

تعرض حلقاته عبر قناة الحياة الفضائية يوميًا في تمام الساعة ٣:١٥ عصرًا، كما يعرض برنامج "مملكة الدراويش" عبر قناة الفضائية الأولى المصرية في تمام الساعة ٦:١٥ على القناة الأولى المصرية، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة وتطبيق"watch it”.