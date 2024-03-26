وليد فواز: "جودر" تجربة مختلفة وعمل درامى يليق بالشركة المتحدة

قال الفنان وليد فواز، إن تجربتي في "جودر" مختلفة وكانت أمنيتي منذ سنوات، مشيرًا إلى أن مخرج العمل إسلام خيري من الشخصيات الجيدة والمحبة لعملها.

وكشف "فواز"، خلال استضافته ببرنامج "الإبداع في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عن شخصيته بمسلسل "جودر"، حيث يقدم شخصية سالم شقيق ياسر جلال "جودر"، والذي يلعب دور الحاقد على شقيقه.

ونوه فواز إلى أن الشركة المتحدة ساهمت بشكل كبير في إظهار "جودر" بالشكل المبهر، مؤكدًا أن العمل احتاج لميزانية قوية لإخراج عمل يليق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأشار إلى أن الإنتاج كان سببا كافيا للمشاركة في العمل، بالإضافة إلى موهبة المخرج إسلام خيري، والتعاون مع الفنان ياسر جلال والذي يعتبر قيمة للعمل.