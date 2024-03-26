عبدالهادى القصبى: الدرويش كان يقصد به "الصوفى" قديمًا

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إن "الدرويش" كان يقصد به "الصوفي"، الذي يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، وكان بعض أكابر العلماء يطلقون على أنفسهم "دراويش" ولكن حدث تشويه متعمد للمفاهيم.

وأضاف "القصبي"، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش"، المذاع على فضائية الحياة، أن أهل التصوف يصومون بالله ويفطرون بالله، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لديه قيمة صوفية بطبيعتهم.

ونوه أن الصوم ليس عن الطعام والشراب فقط، بل الحقد والظلم، بالإضافة إلى الكسل، مؤكدًا أن رمضان في مصر يختلف بشكل كبير عن باقي دول العالم، بسبب تصرف المصريين نفسهم مع بعضهم البعض.

تفاصيل برنامج "مملكة الدراويش":

تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي في البرنامج كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.