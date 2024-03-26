الثلاثاء 26 مارس 2024
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الطرق الصوفية لـ"مملكة الدراويش": تعلمنا حب الوطن من النبي محمد

مملكة الدراويش
مملكة الدراويش

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إن بعض الجماعات المتطرفة أجادت التنظيم في فترات ماضية، وهو ما ساعدهم في محاولة فرض التشدد على المصريين وتصوفهم.

وأضاف "القصبي"، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش"، والمُذاع على فضائية الحياة، أننا تعلمنا حب الوطن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن الأفكار المتطرفة دخيلة على المجتمع المصري.

ونوه، أن الصوفية تعلمت حب الأرض والأوطان من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قال عن مكة حين خرج منها “إنها أحب البلاد له”، وظل منشغلًا بوطنه، حتى عاد إلى مكة فاتحًا فالعمل الوطني أساس في التصوف.

وتابع أن المتطرفين ينزعجون من رفض المصريين محاولة طمس هويتهم "الإسلامية الصوفية المصرية" والتي تحمل كلها قيم واحدة.

الدكتور عبد الهادى القصبى مملكة الدراويش فضائية الحياة حب الأرض والأوطان الإسلامية الصوفية المصرية

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