باب رزق: "القانون".. حكاية أشهر آلة موسيقى عربية

سلط برنامج "باب رزق" الضوء على حكاية أشهر آلة موسيقى عربية وهي "القانون"، وذلك من خلال العازف ناصف نظمي، والذي أكد أنه يعزف "قانون" منذ أكثر من 27 عاما.

قال "نظمي"، خلال استضافته ببرنامج "باب رزق"، المُذاع على فضائية dmc، والذي يقدمه الإعلامي يسري الفخراني، أن التحدي بالنسبة له هو صناعة آلة القانون، في مصر والوطن العربي أجمع.

ونوه، أن هناك العديد من الطلبات للأشخاص في صناعتي للقانون، فالبعض يطلب بعض التعديلات الخاصة بالشكل، ومنهم من يطلب تغيرا في مسارات الصوت لـ"القانون"، فمنهم من يريد الصوت هادئ وآخر يطلبه حاد، وهذا يعتمد على تغير المسارات الخشبية في التجويف الخشبي لـ"القانون".

أكد أن القانون آلة موسيقية وترية من الآلات البارزة في التخت الشرقي والعزف المنفرد، حيث أخذت مكانا مرموقا بما تتميز به من مساحة صوتية واسعة، فهي تشمل على حوالي ثلاثة دواوين ونصف الديوان تقريبا، وبذالك فإنها تغطي كافة مقامات الموسيقى العربية، ولهذا السبب تعتبر آلة القانون بمثابة القانون أو الدستور لكافه آلات الموسيقى العربية، حيث نستطيع أن نقول إن آلة القانون هي الآلة الأم والآلة الأساسية عند الشرق مشابها بذلك آلة البيانو عند الغرب وأهميتها.

تفاصيل برنامج "باب رزق":

باب رزق برنامج يومي في شهر رمضان يقدمه الإعلامي يسري الفخراني، حيث يستعرض من خلاله حكايات من قلب مصر، يعرض على قناة dmc يوميًا الساعة الرابعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.