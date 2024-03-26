الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نزار الفارس: "كنت إمام مسجد وأمي كانت لا تريد عملي فى الإعلام"

نزار الفارس
نزار الفارس

قال الإعلامي نزار الفارس، إنه كان إمام مسجد، وأوصته والدته بأن لا يعمل بمجال الإعلام، حيث أحرجه "شيخ العرافين" خلال حلقة اليوم من برنامج "العرافة".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "العرافة" والمُذاع على فضائية قناة "النهار"، أن في أحد المرات، تأخر إمام مسجد في العراق، وأضطر للصلاة بالمصلين في المسجد.

وأحرجه "شيخ العرافين"، عندما قال له أن نزار الفارس غير بار بأمه والدليل أنه يضع صورة ماجد المهندس على خلفية هاتفه الخاص بدلًا من صورة أمه.

وأوضح أنه كان يأمل في إجراء حوار مع الفنان ماجد المهندس، ولكن لم يأتي الوقت لهذا الحوار، مشيرًا إلى أن والدته تفتخر به ولا تغضب منه بسبب عمله فى مجال الإعلام.

نزار الفارس إمام مسجد العرافة شيخ العرافين النهار

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