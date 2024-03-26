الثلاثاء 26 مارس 2024
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توك شو

أتجنّب الضحك وأجلس بمفردي.. سلوى عثمان تكشف كواليس تحضيرها لأدوار الشجن

سلوى عثمان
سلوى عثمان

قالت الفنانة سلوى عثمان إنها تسعى دائمًا لوصول أفضل إحساس للمشاهد من خلال تجسيد الأدوار التراجيدية التي تمس القلوب ويتفاعل معها المشاهدين.

أضافت سلوى، خلال استضافتها ببرنامج "الإبداع في مصر"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الصعب أن يجسد الفنان دور التراجيديا، بسبب صعوبة الوصول لإحساس المشاهد.

وكشفت سلوى عثمان كواليس تحضيرها للأدوار الدرامية، مؤكدة أنها قبل المشهد تتجنّب الضحك مع فريق العمل والجلوس بمفردها من أجل الوصول لحالة الشجن والدراما، لإخراجها بالشكل الذي يحترم عقل المشاهد.

سلوى عثمان أدوار التراجيدي الفنانة سلوى عثمان الإبداع في مصر التراجيديا اكسترا نيوز

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