بسمة وهبة تنفعل على نزار الفارس: "بتقول للضيفة قومي وريني وارقصيلي"

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، خلال حلقة اليوم من برنامج "العرافة" والمُذاع على فضائية النهار، فيديو لنزار الفارس، مع ضيفة طلب منها الوقوف، قائلة له: "بتقولها اقفي ووريني وارقصيلي".

وانفعلت بسمة وهبة، عليها بسبب استفزاز الضيوف، وطلب العديد من الأمور قد تكون محرجة وخادشة للحياء، ليرد "الفارس"، إن الضيفة تقول إن ملابسها كلها "براندات"، ولهذا طلبت منها أن تقف للمشاهدين.

وأضافت وهبة، أنه يعتمد في برنامجه على هذه الأفعال من أجل زيادة المشاهدات، قائلة له: "إن معظم فيديوهاتك تعتمد على المرأة وجسدها والأسئلة غير اللائقة للمرأة".

رد الفارس، أن أكثر المشاهدات فيديوهات الشعر، مؤكدًا أنه يقدم الأشعار وفيديوهاته الأكثر مشاهدة، قائلًا: "إيه الخطأ اللي قدمته في حلقاتي".