الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جولة سياحية لمنتخب كرواتيا قبل نهائى “كأس عاصمة مصر”

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

أكد مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن الأجواء في استاد العاصمة الإدارية أكثر من رائعة، بسبب التواجد الجماهيري الكبير في حفل ختام بطولة "كأس عاصمة مصر".

وأضاف أن منتخب كرواتيا استمتع بتواجده في مصر والمشاركة في هذه البطولة الودية، حيث زار الأهرامات وعددًا من الأماكن الأثرية، أبهرت كل أفراد البعثة.

ويلتقي بعد قليل، المنتخبان المصري والكرواتي، ضمن المبارة النهائية لبطولة "كأس مصر"، حيث فازت مصر على منتخب نيوزيلندا، والمنتخب الكرواتي حقق الفوز على تونس بركلات الترجيح.

اكسترا نيوز منتخب كرواتيا كرواتيا العاصمة الإدارية ستاد العاصمة الإدارية

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