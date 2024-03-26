الثلاثاء 26 مارس 2024
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خبير اقتصادي: هناك جهود للدولة تساهم في دعم المصنعين والتجار لخفض الأسعار

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن هناك جهود للدولة المصرية، تساهم في دعم المصنعين والتجار لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أنها جاءت في وقتها.

وأشار "الكيلاني" خلال استضافته ببرنامج "مال وأعمال"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن بعد أزمة فيروس كورونا، كانت الصين تستحوذ على كل مدخلات الإنتاج في الكثير من الصناعات، وبالتالي تسبب ذلك في ارتفاع نسبة التضخم.

ونوه أن بسبب ارتفاع مدخلات الصين، لجأت الكثير من الدول إلى منع الاستيراد من الصين، مؤكدًا أن هناك في حالة من التفاهم العالمي من أجل تخفيض أسعار الإنتاج وهذا ساهم في زيادة النمو الإقتصادي.

وتابع أن المدة الزمنية لا تتخطى الثلاثة أشهر بالنسبة للمبادرة المصرية لدعم المنعين، وهذا يساعد في خفض أسعار الكثير من المنتجات التي كنا نعتمد عليها من خلال الاستيراد.

وأردف أن قطاع كبير من المواطنين بدأوا يشعروا بانخفاض أسعار عدد من السلع، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار في الوقت القادم، بسبب مبادرات الدولة المصرية.

خبير اقتصادي اكسترا نيوز مال وأعمال أسعار الإنتاج الصين

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