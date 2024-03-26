ضياء رشوان: الامتناع عن استخدام "الفيتو" رد أمريكي قاسي على حكومة نتنياهو

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من القرارات التاريخية، مؤكدًا ان المجلس عقد عشرات الجلسات، ولكن دائمًا ما كانت تستخدم الولايات المتحدة حق "الفيتو".

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القرار جاء بالكثير من الإيجابيات منها وقف إطلاق النار وإدخال مساعدات.

ونوه “رشوان" إلى أن رد الفعل الإسرائيلي على قرار مجلس الأمن كان شديد الغضب، بسبب امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو، مؤكدًا أن هذا رد قاسي لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.

وتابع، أن هناك تحول تدريجي واضح من الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، بسبب سياسية بنيامين المتطرفة، حيث تسعى الولايات المتحدة لتحسين صورتها أمام العالم.