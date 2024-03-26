الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: الرئيس السيسي حذر أكثر من مرة من اقتحام رفح الفلسطينية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إنها ليست المرة الأولى التي يعبر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو عن غضبه من الإدارة الأمريكية.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن نتنياهو لم يستطع حتى الآن أن ينجز صفقة تبادل أسرى مع المحتجزين.

وأشار إلى أن الأمريكان أعلنوا أنهم لا يعلمون بخطط اقتحام الولايات المتحدة لرفح الفلسطينية، مضيفًا أن التهديد بدخول رفح هدفه الضغط على المقاومة من أجل التفاوض وكسب المزيد من الوقت.

ونوه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حذر ثلاث مرات من تنفيذ إسرائيل اقتحام رفح الفلسطينية، لافتا إلى أن هذا التصرف سيكتب نهاية بنيامين نتنياهو سياسيًا.

ضياء رشوان الرئيس السيسي رفح الفلسطينية اكسترا نيوز حديث الاخبار

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