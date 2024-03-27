خبير اقتصادى: انخفاض أسعار السلع خلال فترة المقبلة

قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الإقتصادي، إن هناك عددًا من السلع شهدت انخفاضًا خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن يشهد السوق في شهر أبريل القادم انخفاضًا كبيرًا في أسعار الكثير من السلع.

وأضاف "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن ما يحدث في السوق المصري، هو السيطرة على الأسعار، من خلال عدد من المبادرات والجهود للدولة المصرية.

وأشار إلى أن الإضطراب في الأسواق بدأ يتلاشى بعد السيطرة على أسعار الصرف، مؤكدًا أن الأسعار في حالة نزول خاصة ونحن في شهر رمضان.

وأوضح أن الإجراءات الخاصة بالحكومة بخصوص السلع الاستراتيجية ساهمت في ضبط السوق، ومن المتوقع أن نشهد انخفاض غير مسبوق بالسلع خلال هذا العام.