الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية منذ حرب 1948

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مصر أدركت خطورة الأزمة الفلسطينية منذ البداية، بل وكشفت عن مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

أضاف رشوان، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر استطاعت تحويل القضية الفلسطينية من صراع عسكري دموي إلى أمر سياسي.

تابع أن التحرك المصري ليس جديدًا عليها، حيث تعتبر مصر القضية الفلسطينية أمنًا قوميًا لها، لافتًا إلى أن مصر قدمت الكثير للأشقاء منذ حرب 1948.

ونوه إلى أن المفاوضات ساهمت مصر بتحركاتها في الوصول لهدنة في غزة، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية هى التي يجب أن تكون مسئولة عن تولي قطاع غزة.

ضياء رشوان القضية الفلسطينية اكسترا نيوز الازمة الفلسطينية حديث الاخبار

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