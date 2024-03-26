ضياء رشوان يكشف سر تحول الموقف الأمريكى تجاه إسرائيل

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن العالم لم ير صراعًا بحجم الحرب التي خاضتها إسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن طول الحرب مع حجم الخسائر البشرية والمادية، لم نرها في الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى ضخامة المأساة في قطاع غزة، مؤكدًا: "إسرائيل تواجه رفضًا دوليًا كبيرًا".

وتابع: "التغير في الموقف الأمريكي تجاه حكومة إسرائيل، جاء بسبب الضغط الشعبي حول العالم، والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني ليس منذ السابع من أكتوبر، ولكن منذ سنوات طويلة ماضية".