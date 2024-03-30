"القاهرة الإخبارية": تحرك ثانى شحنة مساعدات من قبرص إلى غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل لها، بتحرك ثاني شحنة من ميناء قبرص تضم نحو 400 طن من المساعدات الغذائية، تتجه لقطاع غزة.

وقال شاهد من رويترز إن شحنة ثانية من المساعدات تضم نحو 400 طن من الغذاء لغزة غادرت ميناء لارنكا القبرصي اليوم السبت.

وأضاف أن سفينة الشحن راسية بالفعل خارج الميناء تحمل المساعدات، وانضمت إليها سفينة إنقاذ ومنصة تحمل مساعدات أيضًا كانتا راسيتين في الميناء في وقت سابق.

وأوضح أن سفينة الإنقاذ ستقطر المساعدات.

وستكون هذه ثاني شحنة من المساعدات عبر قبرص بعد أن دشنت السلطات القبرصية بالتعاون مع إسرائيل ممرًا بحريًا لتيسير وصول البضائع التي تم فحصها مباشرة إلى الجيب الفلسطيني المحاصر.