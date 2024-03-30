السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية الفرنسى: نحن ضد أى عمل عسكرى فى مدينة رفح الفلسطينية

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه

قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه: تكلمنا عن الجهود من أجل الوصول لحل الأزمة الفلسطينية، ووقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأشار، خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها،  إلى أن مصر والأردن في الخطوط الأمامية للمأساة في قطاع غزة،  مضيفًا أننا نبذل جهودًا أوروبية وعربية مشترك من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأكد، أن الشعب الفرنسي قلبًا وقالبًا مع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الدولة الفرنسية ضد أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية.

الشعب الفرنسي القاهرة الإخبارية غزة الشعب الفلسطيني الازمة الفلسطينية

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