السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأردن: نواجه عجرفة إسرائيلية غير مقبولة فى رفض حل الدولتين

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

أكد أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، أن المستقبل سيكون أسوأ إذا لم ينته الظلم والاحتلال في فلسطين على أساس حل الدولتين وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال أيمن الصفدي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الفرنسي: "يجب أن تعيش المنطقة في أمن وسلام، نواجه تعنتًا وعجرفة إسرائيلية غير مقبولة تتمثل في رفض حل الدولتين أو إيجاد أي أفق سياسي".

وأضاف: "نجتمع اليوم لنؤكد على الاتفاق على أطروحات وقف العدوان وتحقيق السلام العادل والشامل في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية. إسرائيل تريد قتل الجهة الوحيدة التي تمنع المجاعة في غزة وهي وكالة الأونروا".

وأكمل أيمن الصفدي: "نؤكد أهمية استمرار دعم الأونروا لأنه لا جهة أخرى قادرة على القيام بعمل الأونروا".

خارجية الأردن الفلسطينى أيمن الصفدي

مواد متعلقة

ما الفرق بين الكبر وحسن المظهر؟.. شيخ الأزهر يوضح

ما جزاء المتكبرين يوم القيامة؟.. شيخ الأزهر يوضح

شيخ الأزهر: "المتكبر" صفة لا تليق إلا بالله

الإمام الطيب: الكِبر يجر ويستدعى الشِّرْك

الأردن: إسرائيل استخدمت التجويع سلاحًا ضد الفلسطينيين

ريم البارودى: اتغدر بيا وأنا بصور البرنامج مع ريهام سعيد

ريم البارودى: "ريهام سعيد غدرت بيا.. صورتنى وأنا بدخّن"

ريم البارودي عن الحلقة مع ريهام سعيد: لبسنا في شجرة ومحدش شافنا

الأكثر قراءة

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

عاجل.. مصدر أمني: استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة غدًا

أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان 2024

ما علاقة تناول الجرجير بالسرطان وأمراض القلب؟

شكرى: مصر وفرنسا والأردن تحذر من تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

مليارات الدولارات فى الطريق.. مكاسب مصر من موافقة صندوق النقد على زيادة التمويل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

د. منى حلمى

أكتب بلا أمل

لواء. محسن الفحام

مرحلة جديدة من العطاء

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية

حليف إسرائيل المخلص فى موقف محرج.. هل تغير ألمانيا سياستها بشأن غزة؟