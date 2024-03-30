الأردن: نواجه عجرفة إسرائيلية غير مقبولة فى رفض حل الدولتين

أكد أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، أن المستقبل سيكون أسوأ إذا لم ينته الظلم والاحتلال في فلسطين على أساس حل الدولتين وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال أيمن الصفدي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الفرنسي: "يجب أن تعيش المنطقة في أمن وسلام، نواجه تعنتًا وعجرفة إسرائيلية غير مقبولة تتمثل في رفض حل الدولتين أو إيجاد أي أفق سياسي".

وأضاف: "نجتمع اليوم لنؤكد على الاتفاق على أطروحات وقف العدوان وتحقيق السلام العادل والشامل في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية. إسرائيل تريد قتل الجهة الوحيدة التي تمنع المجاعة في غزة وهي وكالة الأونروا".

وأكمل أيمن الصفدي: "نؤكد أهمية استمرار دعم الأونروا لأنه لا جهة أخرى قادرة على القيام بعمل الأونروا".