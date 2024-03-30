السبت 30 مارس 2024
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الإمام الطيب: الكِبر يجر ويستدعى الشِّرْك

فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب

فسر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، الفرق بين الكِبر والتكبّر.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن إطلاق صفة التكبر على العبد، بمعنى أن يكون متكبرًا، فهي مأخوذة من الكِبر وهو أيضًا احتقار الناس وغيرها من الصفات التي بها نوع من التعالي، ولا يصح للعبد أن يتصف به إلا من طريق المغالطة والكذب على نفسه والحقيقة.

وأضاف شيخ الجامع الأزهر: «العبد بطبيعته عبد، بمعنى يعيش في خشوع وتذلل وخوف من سيده، والله هو من أخبر عن نفسه وقال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدًا».

وتابع: «صفة المتكبر لا تليق بالعبد لأنها تأباها طبيعته وعبوديته، وحينما يدعي هذا فهو يزعم أنه شريك لله، أي ينازع الله في أخص صفاته، ولذلك الكِبر في العبد يجر ويستدعي الشرك».

أحمد الطيب الكبر والتكبر دي ام سي محمد سعيد محفوظ الإمام الطيب

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