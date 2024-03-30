ما جزاء المتكبرين يوم القيامة؟.. شيخ الأزهر يوضح

كشف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، عن جزاء المتكبرين يوم القيامة.

وقال خلال لقائه ببرنامج" الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع عبر فضائية" دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن جزاؤهم وردت فيه آيات كثيرة تفوق الخمسين آية، وكلها إنذار ووعيد للمتكبر، كما أن جزاؤهم موجود في أبواب كثيرة في كتب الحديث.

وأضاف حيث تشتمل على عقوبات تقشعر لها الأبدان، لافتا إلى أن سبب هذا التغليظ في العقوبة هو ادعاء المتكبر الشرك مع فهي صفة مختص بها سبحانه وتعالى، من ينازعه فيها ينال العذاب الأليم.

وتابع:"وكما جاء في الحديث الشريف “يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال ذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان”، وفي رواية أخرى (يطأهم الناس بأقدامهم)، فيكون الجزاء والثواب والعقاب من جنس العمل".