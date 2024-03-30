السبت 30 مارس 2024
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توك شو

شيخ الأزهر: "المتكبر" صفة لا تليق إلا بالله

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

فسر الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، ورئيس مجلس حكماء المسلمين، معني اسم المتكبر من أسماء الله الحسني.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن «المتكبر» اسم من أسماء الله الحسنى، وورد مرة واحدة في القرآن الكريم.

 وأضاف شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين: “معناه «من ثبتت له العزة والعظمة والاستغناء عن الغير»، وهي من الأوصاف التي لا تليق إلا بالذات الإلهية”.

المتكبر أحمد الطيب

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