"حياة كريمة" يهدي صاحبة معرض ملابس مجانا ميدالية ومبلغا ماليا لدعم المشروع

عرض برنامج "حياة كريمة"، مع الإعلامي أيمن مصطفى، المذاع على قناة دي إم سى، تجربة عمل خيري لسيدة خمسينية تضع يافطة على باب مدخل العقار الذي تسكن فيه في منطقة حلوان، ومكتوب عليها "فاعل خير لتوزيع ملابس مجانا"، وتضع ملابس مستعملة.

وروت صاحبة معرض الملابس بداية الفكرة قائلة: "بدأت العمل من عام 2015 وكان عندي حاجات مش بستخدمها وقلت اطلعها لله، وقلت اعملها في مدخل العمارة، وعلقت الهدوم، وأعلنت على صفحتي، وقلت اللي عنده أسر فقيرة أو ناس ظروفها صعبة يعرفهم ويخدوا الملابس مجانا".

وتابعت: "لقيت زمايلي بيوجهوا نفس المشكلة وجابوا لى الحاجة الخاصة بيهم واشتغلت طوال رمضان أني اخلص اللي عندي وبعد رمضان لقيت هدوم كتير لسه وبعدين عملت معرض مدارس وزي مدارس وفي ناس بتجيبلي الهدوم، وبوصل وبعمل معرض في مناطق ضواحي حلوان".

واستكملت: "بقالي 9 سنين مستمرة في عمل الخير وأي حد بيجيب لي حاجة بتبقى مجانا وفي الموسم شغالة كل يوم والخير له طعم تاني".

وأهدى أيمن مصطفى، لصاحبة معرض الملابس المجاني ميدالية أبطال برنامج "حياة كريمة"، فضلا عن مبلغ مالي ليساعدها في دعم المشروع وتوسيع الفكرة لمساعدة المحتاجين من الأسر الفقيرة.