السبت 30 مارس 2024
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"أفضل ليلة في السنة".. رمضان عبد المعز يوضح فضل ليلة القدر (فيديو)

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

أوضح الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي  فضل ليلة القدر وكيف تساهم في رفع البلاء ومغفرة الذنوب.

وقال، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية dmc، إن ليلة القدر هي ليلة عظيمة في شهر رمضان المبارك، وتعتبر من أهم الليالي في الإسلام، مشيرًا إلى أنها أفضل ليلة في السنة وأعظمها قدرًا. 

ونوه أنه في هذه الليلة، نزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم من بيت العزة في السماء الدنيا على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة.

وقدم الشيخ رمضان عبد المعز، دعاءً يريح القلوب ويجلي النفس، حيث إن الدعاء في ليلة القدر يغير القضاء ويحدد شكل حياتك المقبلة. 

الشيخ رمضان عبد المعز فضل ليلة القدر ليلة القدر لعلهم يفقهون فضائية DMC

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