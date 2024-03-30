قال الشيخ رمضان عبد المعز، أن من مساء اليوم بعد غروب الشمس، ستنطلق ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وهي أول الليالي الوترية وهم 5 ليالي ليلة 21 رمضان وليلة 23 رمضان وليلة 25 رمضان وليلة 27 رمضان وليلة 29 رمضان.

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية dmc: "، أن القرآن الكريم نزل في هذه الليلة على قلب النبي محمد صلي الله عليه وسلم على مدار 23 سنة.

وتابع الشيخ رمضان عبد المعز: "ليلة القدر عظيمة وشهدت نزول القرآن العظيم.. والملائكة تملأ الأرض في هذه الليلة ولا يوجد فيها أي شياطين.. وفى هذه الليلة السعادة والخير والبركة والشفاء والأرزاق.. وعلينا أن لا نفوت هذه الليلة المباركة ولا أن نحير أنفسنا في معرفة اليوم والنظر إلي علامات هذه الليلة والعمل في العشر الأواخر من شهر رمضان".