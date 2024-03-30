السبت 30 مارس 2024
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توك شو

شيخ الأزهر: كل ذنب ممكن أن يُستر إلا الكِبر

أحمد الطيب
أحمد الطيب

فسر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، معنى اسم المتكبر من أسماء الله الحسني، موضحًا الفرق بين الكِبر والتكبّر.

وقال خلال لقائه ببرنامج" الإمام الطيب"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع عبر فضائية" "دي إم سي"، إن "الكبرياء" لله أما "الكبر" بمعنى احتقار الآخر والتعاظم مما لا يليق بالعبد ولا يصح له هذا الوصف، والاستعلاء على الناس ذنب نقع فيه دون قصد.

وأضاف أن "المتكبر" هو الذى يظهر عزته وعظمته لعباده فى صفة، موضحًا أن "الكِبر" فى العبد هو قرين الشرك.

وأوضح أن كل ذنب ممكن أن يُستر إلا الكِبر، فهو ذنب أمام الناس فى العلن، ويتصرف الإنسان وكأنه فيه ويقع فيه العبد بسهوله لبعده عن الله.

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