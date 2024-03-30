السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"حياة كريمة" يهدى بائع مصاحف ميدالية و50 ألف جنيه بسبب موقف إنسانى

حياة كريمة يهدى بائع
حياة كريمة يهدى بائع مصاحف ميدالية

استوقف برنامج "حياة كريمة"، مع الإعلامي أيمن مصطفي، والمُذاع على قناة DMC، بائع مصاحف في منطقة السادس من أكتوبر، وسأله عن طبيعة عمله ودخله اليوم، وأخبره قائلا: "هي ونصيبها وكلها أرزاق، وكل يوم برزقه ويوم ما بيع ببقى مرضي، وماحدش بينام من غير عشاء، وبشتغل من 8 الصبح إلى 11 بالليل".

وأضاف: "ربنا بيرزقني كل يوم وعندي ولد في كلية الهندسة، وبنت خاتمة القرآن، وعمري ما طلبت مساعدة من حد ومش خايف من بكرة"، وقدم له أيمن مصطفى 500 جنيه هدية من البرنامج ولكنه أخرجهم فور مشاهدته بائع آخر يتعقبه شاب ويريد منه ثمن ايجار الشقة المتأخر وقدرها 500 جنيه.

وعاد أيمن مصطفى، ليستفسر من بائع المصاحف على سبب اخراج كل المبلغ للبائع المتجول ليدفع ايجاره المتأخر ورد عليه: "أنت أدتني الفلوس وهو محتاج ومديت له يد العون وأنا ربنا يرضيني وأي خير تعمله تلاقيه، ومحدش يقول الدنيا والأسعار وربنا هو اللي بيرزق والشعب المصري حنين وبيحب بعضه واللي بيحسب كل حاجة قوي إيمانه ضعيف".

وقدم أيمن مصطفى، لبائع المصاحف ميدالية أبطال حياة كريمة إضافة إلى هدية 50 ألف جنيه بسبب موقفه الإنساني، وعبر عن سعادته قائلا: "مبلغ كبير قوي وما عرفش جت إزاي، وربنا يحفظكم، وعمري ما طلبت من حد حاجة.. وربنا يجعلكم عون للبسطاء والمحتاجين في الأرض".

قناة dmc حياة كريمه أيمن مصطفى أكتوبر

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