المدير التقنى لنادى برينتفورد: نريد استمرار إيفان تونى لسنوات مقبلة

تحدث لي دايكيز، المدير التقني لنادي برينتفورد الإنجليزي، عن مستقبل إيفان توني، مهاجم الفريق والعائد حديثًا للمشاركة مع الفريق.

وعاد توني للمشاركة مع برينتفورد بعد انتهاء فترة الإيقاف التي تم توقيعها عليه بسبب مشاركته في عمليات المراهنات على نتائج المباريات.

وقال دايكيز في تصريحات لمنصة "ذا يونايتد ستاند" ونقلتها عنها صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز: "لكي أكون صادقًا مثلما كنا مع ديفيد رايا، اليوم لدينا تطلعات للعب في مستوى أعلى وهو أمر جيد ولكن سيكون ذلك بطريقة ولوائح برينتفورد".

ويلعب ديفيد رايا ضمن صفوف فريق أرسنال منذ انطلاق الموسم الجاري معارًا من فريق برينتفورد.

وأضاف دايكيز: "ونحن الآن في موقف يتواجد فيه إيفان في النادي وهذا ما نريده جميعًا".



ومنذ عودته، شارك توني في 10 مباريات مع فريق برينتفورد وسجل 4 أهداف.

ولعب إيفان توني 35 مباراة خلال الموسم الماضي، وسجل 21 هدفًا وصنع 5 لزملائه في الفريق.

وأكمل: "نحن جميعًا نريد أن يبقى إيفان في النادي ويلعب مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي لسنوات مقبلة.

وارتبط اسم توني بالرحيل عن صفوف فريق برينتفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكان مانشستر يونايتد أحد أبرز الأسماء المرشحة لضمه خلال الميركاتو.

إيفان توني بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب فريق نورثهامبتون، وبعد صعوده للفريق الأول في صيف 2013 بعامين انتقل لفريق نيوكاسل يونايتد، وخاض منذ ذلك الحين عددًا من الانتقالات على سبيل الإعارة، قبل أن يستقر في فريق بيتيربورو في صيف عام 2018، وقضى معهم موسمين قبل الانتقال لبرينتفورد في صيف 2020.



ومثل إيفان توني المنتخب الإنجليزي في مباراتين سجل خلالهما هدفًا واحدًا، وكانت مشاركته الأولى أمام المنتخب الأوكراني في تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024.