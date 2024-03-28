الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض علي 3 أنهوا حياة طالب خلال مشاجرة في الزيتون

متهمين
متهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات، بدائرة القسم باستقبالها جثة طالب مصاب بجرح طعني بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

تفاصيل الواقعة

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى ونجلى خالته، طرف ثان عاطل – إثنين من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية شرطة الزيتون مديرية امن القاهرة جرح طعني مشاجرة

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