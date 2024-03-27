الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحويلات مرورية تزامنًا مع ربط القاهرة الجديدة بالدائرى الأوسطى

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لتنفيذ أعمال مشروع ربط مدينة القاهرة الجديدة بالطريق الدائري الأوسطى مرورًا بمحور طلعت حرب وطريق القطامية العين السخنة الجديدة مع تطوير طريق المحاجر، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لطريق المحاجر بالوصلة من طريق القطامية القديم حتى محور محمد نجيب.

وبحسب بيان يتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من اليوم و(لمدة 3 أشهر) مع تحويل حركة المركبات بطريق القطامية القديم فمطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كثافات مرورية تسيير حركة المرور الخدمات المرورية مرورالقاهرة محور طلعت حرب طريق القطامية العين السخنة الجديدة الطريق الدائري الأوسطي

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