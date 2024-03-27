تحويلات مرورية تزامنًا مع ربط القاهرة الجديدة بالدائرى الأوسطى

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لتنفيذ أعمال مشروع ربط مدينة القاهرة الجديدة بالطريق الدائري الأوسطى مرورًا بمحور طلعت حرب وطريق القطامية العين السخنة الجديدة مع تطوير طريق المحاجر، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لطريق المحاجر بالوصلة من طريق القطامية القديم حتى محور محمد نجيب.

وبحسب بيان يتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من اليوم و(لمدة 3 أشهر) مع تحويل حركة المركبات بطريق القطامية القديم فمطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.