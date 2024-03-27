الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

 المشدد 5 سنوات لمدير مبيعات ابتز ربة منزل فى الجيزة

السجن
السجن

عاقبت محكمة جنايات الحيزة، مدير مبيعات، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بتهديد ربة منزل، عبر تطبيق "الواتس اب" بنشر صور مخلة لها في حال رفضها سداد مبلغ مالى له في منطقة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي عبد الشافي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهانى حمودة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 17883 لسنة 2023، أن المتهم "أحمد. ي"، 38 سنة، مدير مبيعات، هدد المجنى عليها "أمانى. س" 55 سنة، ربة منزل، كتابة عبر تطبيق الكترونى " الواتس اب" بإفشاء صورا خادشة للشرف خاصة بها، حال رفضها سداد مبلغ مالى له.

وقالت المجنى عليها، إنه على إثر علاقة كانت تربطها بالمتهم، التقط خلالها فيديوهات وصور لها بملابس المنزل، وهددها كتابة مصحوبا بطلب إما مبلغ مالى أو نشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبين أهلها.

محكمة جنايات الحيزة مدير مبيعات تهديد ربة منزل المستشار مدني دياب مهران

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