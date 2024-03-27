المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لمواطن فى البساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس عاطلًا بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة التعدي على مواطن وإصابته بعاهة مستديمة بالعين في منطقة البساتين في القضية رقم 26600 لسنة 2023 جنايات البساتين، المقيدة برقم 2918 كلي جنوب القاهرة.

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة عاهة مستديمة في البساتين.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم، بالتعدي على مواطن وإصابته بعاهة مستديمة بالعين، على الفور تم إبلاغ رجال المباحث والقبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.