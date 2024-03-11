الإثنين 11 مارس 2024
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حوادث

الحبس سنة مع الإيقاف لمتهمين أحدثا عاهة مستديمة لآخر في كفر الشيخ

متهم
متهم

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريا بمعاقبة متهمين بالحبس سنة واحدة مع الشغل لكل منهما عما أسند إليهما في التحقيقات، وألزمتهما المصاريف، وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.

الحبس سنة مع الإيقاف لمتهمين أحدثا عاهة مستديمة لآخر بـ كفر الشيخ

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال كلا من «ا.ا- 29 سنة» و«ا.ا.ا-24 سنة» من دائرة مركز كفر الشيخ للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهما في يوم 9-4-2023 إثر خلافات سابقة بيتا النية، وعقدا العزم على التعدى على «ح.ا.ع.ي» عمدا بأن كالا له عدة ضربات بسكين وعصا خشبية، محدثين به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي الشرعي المرفق في التحقيقات، والتي تخلف عنها إحداث عاهة مستديمة له بنسبة 15% بكوعه الأيسر والرسخ الأيسر له.

قال المجني عليه في التحقيقات إن «المتهمين تعديا عليه بالضرب بسلاح أبيض وعصا خشبية، وأحدثا به الإصابة والعاهة المستديمة، بسبب خلافات سابقة بينهم».

وأكد الشهود نفس أقوال المجني عليه، كما أكدت تحريات الرائد محمد فتحي إسماعيل، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ صحة ماجاء بأقوال المجني عليه والشهود، وتولي محمود محمد كمال، وكيل النيابه الكليه بـ كفرالشيخ التحقيق. وتداولت القضية في جلسات المحكمة حتى أصدرت حكمها السابق.

 

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