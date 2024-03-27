الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحبس سنة لعامل أحدث عاهة مستديمة لمواطن في الشرابية

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عامل الحبس سنة مع الشغل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب بسبب خلافات الجيرة بالشرابية.

وكشفت أمرالإحالة أن المتهم أصاب المجني عليه بسبب خلافات الجيرة بينهما، وتوجه إليه لمعاتبته فتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، وتعدى الطرفان على بعضهما البعض باستخدام عصى شوم وأصاب المتهم المجني عليه بعاهة مستديمة في الوجه استلزام خياطة 10 غرز أسفل الفك الأيمن.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، واعترف ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة بالعباسية عامل سنة مع الشغل عاهة مستديمة

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