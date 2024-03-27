الحبس سنة لعامل أحدث عاهة مستديمة لمواطن في الشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عامل الحبس سنة مع الشغل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب بسبب خلافات الجيرة بالشرابية.

وكشفت أمرالإحالة أن المتهم أصاب المجني عليه بسبب خلافات الجيرة بينهما، وتوجه إليه لمعاتبته فتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، وتعدى الطرفان على بعضهما البعض باستخدام عصى شوم وأصاب المتهم المجني عليه بعاهة مستديمة في الوجه استلزام خياطة 10 غرز أسفل الفك الأيمن.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، واعترف ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.