السجن 5 سنوات لشقيقين متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، شقيقان بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بالتعدي على المجني عليه "ر.ع" وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

بداية أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليها مفاده قيام المتهمين بإطلاق صوبه الأعيرة النارية من أسلحة آلية بسبب خلافات بينهما مما تسبب له في إحداث عاهة مستديمة له بمفصل الفخذ بنسبة 15%، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وأصدرت حكمها المتقدم.