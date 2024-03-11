عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، سائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لإصابة صديقه بعاهة مستديمة والتعدي على شقيقه إثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة السلام.

السجن 10 سنوات لسائق في «إحداث عاهة مستديمة بصديقه» بالسلام

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم س.ا سائق أصاب المجني عليه ج.م سائق في يده اليسرى إثر وقوع مشادة بينهم قام على إثرها المتهم بشل حركة المجني عليه وضربه باستخدام أداة حادة استقرت بيده، فأحدث به إصابته وتخلف عنها لديه عاهة مستديمة إعاقة يستحيل شفائها تقدر نسبتها بنحو ٣٥%.

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا بوصول المجني عليه إحدي المستشفيات وبه إصابة تسببت في عاهة مستديمة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبطهم وبمواجهته اعترف بنشوب خلاف مع المجني عليه وإصابته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.