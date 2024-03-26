الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطلين تخصصا في سرقة السيارات بالإكراه في المرج

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 5سنوات، بتهمة سرقة السيارات بمنطقة المرج.

تفاصيل الواقعة

وكان قسم شرطة المرج قد تلقى معلومات بقيام شخصين بسرقة السيارات بالإكراه وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة.

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض شخصين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة السلام أول، لممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه، واعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض طفل في المرج

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المشدد 6 سنوات لعاطل يتاجر في المخدرارت بالجيزة

 

المشدد 5 سنوات المرج سرقة السيارات بالإكراه سرقة سرقة السيارات

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