المشدد 6 سنوات لعاطل يتاجر في المخدرارت بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 6 سنوات على عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي مريكب، وأحمد مختار محمد سيد وامانة سر شنودة فوزي.

وحملت القضية رقم 3325 وجاء بها أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاح ناري «خرطوش» بدون ترخيص.

كما أحرز ذخائر «طلقات» دون ترخيص، إضافة إلى حيازته سلاحين أبيضين «كتر، ومسطرة حديد» دون مسوغ قانوني.