المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض طفل في المرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة هتك عرض طفل والتعدي جنسيا عليه في المرج.

أحالت النيابة العامة القضية التي حملت رقم 13454 لسنة 2021، إداري قسم شرطة المرج عاطل المتهم بالتعدي على طفل المرج لمحكمة الجنايات بتهمة التعدى عليها بالقوة رغمًا عنها لكونها طفل لم يبلغ الـ 8 سنوات.

تلقى قسم شرط المرج بلاغا من مواطن بتعرض ابنه م. س البالغ من العمر 8 سنوات، لاعتداء جنسي على يد جارهم العاطل، وأفادت التحريات أن المتهم يدعي "اسلام. ا" سنة عاطل، وأنه استدرج الطفل أثناء تواجده في الشارع إلى داخل مخزن، وقام بهتك عرضه، والاعتداء عليه وعقب تركه ذهب الطفل إلى والده وأخبره بما حدث له، فأسرع الأب إلى قسم شرطة المرج، وحرر محضرا بالواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابةالتحقيق وأنرت بحبس المتهم إلى أن تمت إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.