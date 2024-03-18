السجن 10 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض "قاصر" في المطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عامل السجن 10 سنوات بتهمة هتك عرض فتاة "قاصر" داخل شقة بمنطقة المطرية.

وتبين من التحقيقات أن المتهم تعرف على المجنى عليها من خلال جروب على "واتس اب" ونشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت لعلاقة آثمة، حيث تردد المتهم على شقة شقيق المجنى عليها واعتدى عليها وعاشرها معاشرة الأزواج رغم أنها قاصر بعد أن وعدها بالزواج، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأحيل لنيابة المطرية التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.