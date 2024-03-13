خطفه واغتصبه.. المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طفل بدكرنس

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنصورة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفل قاصر وهتك عرضه داخل أرض زراعية بنطاق مركز دكرنس بالدقهلية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبدالله عبدالله مطاوع، ومحمد منسي عبدالرحمن، وعبده منصور، وسكرتارية محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وحسين عبداللطيف، وذلك في القضية رقم 21530 لسنة 2023 جنايات دكرنس المقيدة برقم 2368 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم «خالد أ.ع.ال.ال»، محبوس، 18 سنة، عامل عادي، ومقيم عزبة سلامة قرية الربيعة- مركز دكرنس، لأنه في يوم 20/2/2023 بدائرة مركز دكرنس، خطف بالتحايل المجني عليه الطفل «عادل. م. ت. م»، والذي لم يبلغ من العمر ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة، بأن استدرجه إلى مكان قصي عن أعين المارة، قاطعا بذلك الصلة بينه وبين ذويه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجنى عليه الطفل، إذ انه وعلى إثر ارتكابه الجريمة المار بيانها، وما أن امتثل المجني عليه الطفل إلى مطلبه وذهب معه للهو بالدراجة النارية خاصته، توجه إلى الأرض الزراعية، وما أن ظفر به منفردا مستغلا حداثة سنه، حتى قام بتجريده من ملابسه عنوة، وخلع عنه بنطاله وجثم فوقه وعاشره من الدبر دون رضاه، حتى أمنى به، على النحو المبين بالتحقيقات.