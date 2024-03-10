إخلاء سبيل شاب هتك عرض قاصر فى الجيزة

أخلت جهات التحقيق سبيل شاب في اتهامه بـ هتك عرض قاصر والتعدي عليها بالضرب، بعد مطالبتها له بالزواج منها، وذلك عقب تصالح الطرفين.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة العجوزة إخطارًا من أحد المستشفيات، بوصول فتاة مصابة بكدمات وسحجات، نتيجة تعدى أحد الأشخاص عليها وسط الشارع خلال سيرها.

بسؤال المجنى عليها، أكدت أن شابًا غرر بها ووعدها بالزواج وسلبها عذريتها، وعندما طلبت منه تنفيذ وعوده لها تنصل منها واعتدى عليها بالضرب المبرح؛ ما تسبب في إصابتها في أماكن متفرقة بجسدها.

تم القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة قررت حسبه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم إخلاء سبيله للتصالح.