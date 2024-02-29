هتك عرض 99 سيدة.. الإعدام شنقًا لطبيب روض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا لطبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 99 سيدة، بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية.

الإعدام لطبيب روض الفرج المتهم بممارسة الرذيلة مع 99 سيدة

وكان قد أقر المتهم أمام النيابة العامة بأنه كان يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل موافقته على إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال.

وجاء بأقوال المتهم أنه مارس الرذيلة بعيادته الكائنة في منطقة شبرا بدائرة قسم شرطة روض الفرج على مدار 17 عامًا، موضحًا أن هناك 10 مرات كانت الضحايا موافقات على الأمر وصورهن بهاتفه المحمول، واحتفظ بتلك المقاطع على «هارد ديسك».

وقال: «أنا كنت بصور الستات المرضى اللى بيجولي العيادة سواء برضاهم أو مش برضاهم في الأول كنوع من أنواع الهزار والمتعة والمزاج أبقى أتفرج على نفسي»، مبررًا ما أقدم عليه بإصابته بمرض نفسي، زاعمًا أنه سليم جنسيًا.

وكانت النيابة أحالت القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، التي قررت إحالة المتهم إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت دور انعقاد فبراير 2024، للنطق بالحكم.