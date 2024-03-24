السجن المشدد 3 سنوات لعاطل شرع فى قتل مواطن في الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة الشروع في قتل مواطن، بسبب خلافات سابقة بينهما.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم بالشروع وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه “ ط .ن” باستخدام سلاح ناري عمدًا، بدون سبق الاصرار، وذلك لوجود خلافات بينهما.

شهادة المجني عليه

شهدالمجني عليه أنه أثناء عودته لمحل سكنه، قام المتهم وبصحبته مجهولون باطلاق عيار ناري صوبه من سلاح ناري ما أحدث إصابته، وقام أحد المتهمين قام بالقاء مادة عليه مما أعدم الرؤية لديه، كما قام جميع المتهمين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض.