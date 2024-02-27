تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل جاره بحدائق القبة لـ10 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل جاره بسبب خلافات بينهما لجلسة 10 مارس المقبل.



كانت نيابة حدائق القبة قد أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بينهما، حيث أحرز سلاح أبيض، استخدمه في طعن المجني عليه.



البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب المشار إليه وأحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.