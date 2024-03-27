السجن المشدد 7 سنوات لعامل شرع فى قتل شخصين بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات شرع في قتل شاب وشقيقه لخلافات بينهما بمنطقة السلام.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم عامل، اعتدى على المجني عليه وأصاب شقيقه بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما؛ بسبب لهو الأطفال، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

البداية بتلقي قسم شرطة السلام بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين إصابة شاب وشقيقه بجرح نافذ نتيجة الاعتداء عليهم بسلاح أبيض، خلال مشاجرة مع عامل، وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، ونقل المجني عليهما إلى المستشفى.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.